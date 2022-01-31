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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
1 Şubat SalıC.S.M. Lugoj (Romanya)-Aydın Büyükşehir BelediyesporChallenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç19.30
2 Şubat ÇarşambaTürk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara (İtalya)Şampiyonlar Ligi - 5. Hafta18.00
2 Şubat ÇarşambaHalkbank-Tallinn Technical University (Estonya)Challenge Kupası - Çeyrek Final 1. Maç17.30
3 Şubat PerşembeTallinn Technical University (Estonya)-HalkbankChallenge Kupası - Çeyrek Final 2. Maç15.00
3 Şubat PerşembeDinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe OpetŞampiyonlar Ligi - 5. Hafta19.00
3 Şubat PerşembeVero Volley Monza (İtalya)-VakıfBankŞampiyonlar Ligi - 5. Hafta21.00

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Şampiyonlar Ligi, Halkbank, Türkiye, Türk, Spor, Haber

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