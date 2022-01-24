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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 25-26 Ocak'ta sahaya çıkacak.

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 25-26 Ocak'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın maç programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
25 Ocak SalıUralochka NMTK (Rusya)-Eczacıbaşı DynavitKadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 1. maç18.00
25 Ocak SalıAydın Büyükşehir Belediyespor-C.S.M. Lugoj (Romanya)Kadınlar Challenge Kupası - Çeyrek final 1. maç19.00
25 Ocak SalıZiraat Bankkart-Projekt Varşova (Polonya)Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta19.00
26 Ocak ÇarşambaEczacıbaşı Dynavit-Uralochka NMTK (Rusya)Kadınlar CEV Kupası - Çeyrek final 2. maç18.00
26 Ocak ÇarşambaFenerbahçe HDI Sigorta-Trentino Itas (İtalya)Erkekler Şampiyonlar Ligi - 4. hafta19.00

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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