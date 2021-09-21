Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybolda kadınlar ve erkeklerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı açıklandı.
Voleybolda kadınlar ve erkeklerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.
Erkeklerde ise 7 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.
Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan yayımlanacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri