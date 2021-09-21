Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu

Voleybolda kadınlar ve erkeklerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı açıklandı.

Voleybolda kadınlar ve erkeklerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

Erkeklerde ise 7 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan yayımlanacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, federasyonun olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Eski Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, federasyonun olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Domagoj Vida Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 00:09:21. #1.17#