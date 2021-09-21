Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı belli oldu

Voleybolda kadınlar ve erkeklerde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

Erkeklerde ise 7 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan yayımlanacak.