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Voleybolda şampiyon Bahaettin Güçlü Orta Okulu oldu

Voleybolda şampiyon Bahaettin Güçlü Orta Okulu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol il birinciliği müsabakaları Akçakoca Spor Salonu'nda sona erdi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol il birinciliği müsabakaları Akçakoca Spor Salonu'nda sona erdi. Akçakoca Bahaettin Güçlü Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği final müsabakası Akçakoca Spor Salonu'nda yapıldı.

6 takımın katıldığı müsabakalarda Bahaettin Güçlü Orta Okulu birinci, Mustafa Açıkalın Orta Okulu ikinci oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Aydın verdi. - DÜZCE

Voleybolda şampiyon Bahaettin Güçlü Orta Okulu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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