Voleybolda Milliler'in Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu
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Voleybolda Milliler'in Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu

Dünya genelinde görülen korona virüs pandemisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihler belli oldu.

Voleybolda Milliler'in Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu
29.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:32

Dünya genelinde görülen korona virüs pandemisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihler belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise; 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail

C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan

Millilerimizin C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:

07-10 Ocak 2021 (Danimarka)

1.Maç: Türkiye - Danimarka

2.Maç: Kuzey Makedonya - Türkiye

3.Maç: Türkiye - Bosna Hersek

14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)

4.Maç: Bosna Hersek - Türkiye

5.Maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6.Maç: Danimarka - Türkiye

(İHA)

Kaynak: İHA

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