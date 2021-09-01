Voleybolda milli maçın ardından

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya takımın yenmesi ile ilgili "Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar set verdik, ama puan vermedik.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya takımın yenmesi ile ilgili "Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar set verdik, ama puan vermedik." dedi.

Voleybol A Milli takımının başarılarından dolayı kutlayan Üstündağ, AA muhabirine, maçı değerlendirdi.

Üstündağ, "7'de 7 yaptık. Yarı final ve final vizesini almış olduk burada, önce Romanya Cluj'dan, arkasından Bulgaristan Filibe'den. Şimdi de Sırbistan'da Belgrad'da yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Ben kutluyorum. Takım mükemmel bir oyun sergiledi. Bizlere yakışan bir oyun sergiledi." dedi.

Sadece tribünde olan taraftar değil, ekranları başında bütün ülke ayakta 'Filenin Sultanları'nı desteklediğini belirten Üstündağ, şu ifadelere yer verdi:

"Ben onlara da buradan tebriklerimi gönderiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Adeta burada salon Türkiye gibi dediler. Evet, Avrupa'da ve dünya da bize her yer Türkiye diyeyim. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Mükemmel destek verdiler. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Taraftarımızı da kutluyorum."

Başantrenör Giovanni Guidetti

A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti de 'Tabii ki biz çok mutluyuz. Çünkü gerçekten çok önemli maçtı, gerçekten oyuncular kazanmak istiyordu. Bizim oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim teknik ekibimiz, sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 4-5 gündür sakatlanmaların da olduğuna işaret eden Guidetti, ancak bugün 14 oyuncunun tamamının hazır olduğunu belirterek, "Tekrar çok teşekkür ederim bizim takıma, çünkü maç çok zordu. Bizim için çok zor bir andı. Takım biraz yorgun, ama her zaman savaş var, her zaman çok agrasivite var. Çok odaklanma vardı bugün. Bizim oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar

Maçın genelinde iyi olduklarını anlatan Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Adımızı 'Final Four'a tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

Dündar, "İlk setten itibaren 15'inci sayılara kadar aslında biraz maçı, ritmimizi oturtmaya çalıştık. Sonrasında iyi servis atarak, bunun devamında da defanstan çıkan topları öldürmede de sorun yaşamadık." diye konuştu.

Üçüncü sette biraz basit hataların çoğaldığına işaret eden Dündar, şunları söyledi:

"Bence geliştirdiğimiz en önemli özelliğimizden biri geriye düştüğümüzde ya da basit hata yaptığımızda, moralimiz biraz düştüğünde birbirimizi tekrardan ayağa kaldırabiliyoruz. Üçüncü sette de bunu yaşadık. Polonya çok iyi bir takım. İyi oyuncular var ve bu seviyede voleybol oynamayı çok iyi biliyorlar ve çok karşılaşıyoruz onlarlar.

İki takım da birbirini çok iyi biliyor. Ama bir daha güçlü, diri olan taraftık. Adımızı 'Final Four'a tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz."

Seyircilerin desteği

Salonda maç için gerek Türkiye'den gelen gerekse Bulgaristan'daki soydaşlardan büyük destek aldıklarını açıklayan Dündar, "(Bu destek) inanılmaz etki ediyor. Zaten bir bu salonu olimpiyat elemelerini oynadığımız Apelrom'daki salona çok benzetiyoruz. Orayı da federasyonumuz kırmızı beyaz bayraklarla donatmıştı. Sanki evimizde oynuyormuş hissi vardı. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz, çok iyilerdi, inanılmazlardı." dedi.

Yarın Sırbistan'a geçeceklerini ve iki günlük ara ile mücadeleye devam edeceklerini anlatan Dündar, şunları söyledi:

"Çalışacağız, takımı iyi analiz etmeye çalışacağız. Bunun yanında kendi oyunumuzu, taktiğimizi oturtmak adına çalışmalar yapacağız. Ev sahibi ekiple oynayacağız büyük olasılıkla. Onlar çok güçlüler, seyirci desteği olacak arkalarında. Ama biz adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bizim için rakip değil, kendi oyunumuz önemli. İnşallah Sırbistan'a hazır olduğunuzu düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov