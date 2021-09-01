Voleybolda milli maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybolda milli maçın ardından

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya takımın yenmesi ile ilgili "Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar set verdik, ama puan vermedik.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya takımın yenmesi ile ilgili "Turnuvanın ilk gününden bugüne kadar set verdik, ama puan vermedik." dedi.

Voleybol A Milli takımının başarılarından dolayı kutlayan Üstündağ, AA muhabirine, maçı değerlendirdi.

Üstündağ, "7'de 7 yaptık. Yarı final ve final vizesini almış olduk burada, önce Romanya Cluj'dan, arkasından Bulgaristan Filibe'den. Şimdi de Sırbistan'da Belgrad'da yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Ben kutluyorum. Takım mükemmel bir oyun sergiledi. Bizlere yakışan bir oyun sergiledi." dedi.

Sadece tribünde olan taraftar değil, ekranları başında bütün ülke ayakta 'Filenin Sultanları'nı desteklediğini belirten Üstündağ, şu ifadelere yer verdi:

"Ben onlara da buradan tebriklerimi gönderiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Adeta burada salon Türkiye gibi dediler. Evet, Avrupa'da ve dünya da bize her yer Türkiye diyeyim. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Mükemmel destek verdiler. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Taraftarımızı da kutluyorum."

Başantrenör Giovanni Guidetti

A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti de 'Tabii ki biz çok mutluyuz. Çünkü gerçekten çok önemli maçtı, gerçekten oyuncular kazanmak istiyordu. Bizim oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim teknik ekibimiz, sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 4-5 gündür sakatlanmaların da olduğuna işaret eden Guidetti, ancak bugün 14 oyuncunun tamamının hazır olduğunu belirterek, "Tekrar çok teşekkür ederim bizim takıma, çünkü maç çok zordu. Bizim için çok zor bir andı. Takım biraz yorgun, ama her zaman savaş var, her zaman çok agrasivite var. Çok odaklanma vardı bugün. Bizim oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar

Maçın genelinde iyi olduklarını anlatan Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Adımızı 'Final Four'a tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

Dündar, "İlk setten itibaren 15'inci sayılara kadar aslında biraz maçı, ritmimizi oturtmaya çalıştık. Sonrasında iyi servis atarak, bunun devamında da defanstan çıkan topları öldürmede de sorun yaşamadık." diye konuştu.

Üçüncü sette biraz basit hataların çoğaldığına işaret eden Dündar, şunları söyledi:

"Bence geliştirdiğimiz en önemli özelliğimizden biri geriye düştüğümüzde ya da basit hata yaptığımızda, moralimiz biraz düştüğünde birbirimizi tekrardan ayağa kaldırabiliyoruz. Üçüncü sette de bunu yaşadık. Polonya çok iyi bir takım. İyi oyuncular var ve bu seviyede voleybol oynamayı çok iyi biliyorlar ve çok karşılaşıyoruz onlarlar.

İki takım da birbirini çok iyi biliyor. Ama bir daha güçlü, diri olan taraftık. Adımızı 'Final Four'a tekrardan yazdırdığımız için çok mutluyuz."

Seyircilerin desteği

Salonda maç için gerek Türkiye'den gelen gerekse Bulgaristan'daki soydaşlardan büyük destek aldıklarını açıklayan Dündar, "(Bu destek) inanılmaz etki ediyor. Zaten bir bu salonu olimpiyat elemelerini oynadığımız Apelrom'daki salona çok benzetiyoruz. Orayı da federasyonumuz kırmızı beyaz bayraklarla donatmıştı. Sanki evimizde oynuyormuş hissi vardı. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz, çok iyilerdi, inanılmazlardı." dedi.

Yarın Sırbistan'a geçeceklerini ve iki günlük ara ile mücadeleye devam edeceklerini anlatan Dündar, şunları söyledi:

"Çalışacağız, takımı iyi analiz etmeye çalışacağız. Bunun yanında kendi oyunumuzu, taktiğimizi oturtmak adına çalışmalar yapacağız. Ev sahibi ekiple oynayacağız büyük olasılıkla. Onlar çok güçlüler, seyirci desteği olacak arkalarında. Ama biz adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bizim için rakip değil, kendi oyunumuz önemli. İnşallah Sırbistan'a hazır olduğunuzu düşünüyoruz."

Voleybolda milli maçın ardından
Voleybolda milli maçın ardından
Voleybolda milli maçın ardından
Voleybolda milli maçın ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Voleybolda milli maçın ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 02:11:45. #1.15#

title