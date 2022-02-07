Voleybolda kız milli takımları altyapı oyuncu taramaları yapılacak

KOCAELİ (AA) - Voleybolda kız milli takımları altyapı oyuncu taramaları, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2008-2009 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi, 2022 Balkan Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın oluşturulması için oyuncu taramasının Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Sporcu taramaları için planlanan tarih ve saatler şu şekilde:

Sakarya - 15 Şubat - Saat 13.00 (Lütfü Yaman Spor Salonu)

Kocaeli - 15 Şubat - Saat 18.00 (Hasan Gemici Spor Salonu)