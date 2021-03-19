Voleybolda Karşıyaka ve Göztepe evinde
19.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:35
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'ü daha önce garantileyen Karşıyaka yarın evinde Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'ü daha önce garantileyen Karşıyaka yarın evinde Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Play-Off hedefleyen Göztepe ise düşme hattındaki Çiftlikköy Belediyespor'u konuk edecek. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka aynı saatte başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı