Voleybolda Karşıyaka ve Göztepe evinde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'ü daha önce garantileyen Karşıyaka yarın evinde Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'ü daha önce garantileyen Karşıyaka yarın evinde Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Play-Off hedefleyen Göztepe ise düşme hattındaki Çiftlikköy Belediyespor'u konuk edecek. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka aynı saatte başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı