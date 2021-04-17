Voleybolda kadınların finali İzmir'de

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finaline yükselen 4 takım, şampiyonluk için İzmir'de kozlarını paylaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off finaline yükselen 4 takım, şampiyonluk için İzmir'de kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde organize edilecek final müsabakaları 26-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Finallerde Balıkesir'den Edremit Belediye Altınoluk, Gaziantep ekibi Adam Voleybol, Bolu Belediyespor ve Başkent temsilcisi Sigorta Shop Kalecik Belediyespor şampiyonluk mücadelesi verecek. İlk 2'de yer alacak 2 takım adını Misli.Com Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı