Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ardından

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Sistem9 Yeşilyurt Voleybol Takımı'nın antrenörü Kamil Söz, genç bir ekiple bu başarıyı yakaladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Kamil Söz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kendim, oyuncularım ve camia adına çok mutluyum. Genç oyuncularla, yaş ortalaması 21 olan bir takımla bunu başarmak çok keyifli. Aslında kolay olmadı, hedefte böyle bir şey yoktu. Hedefimiz Türkiye liginde kalmak ve play-off etabına gitmekti. Oyuncularım buraya oynamak ve tecrübe kazanmak için geldi. Bu, onların başarısı oldu. Kahramanlık yaptılar. Son 4 maç çok zor geçti. Özellikle Türk Hava Yolları ile zor maçlar oynadık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman bu seviyelerde oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Kamil Söz, "Tabii ki her zaman bir üst seviyeye çıkmak isteriz. Avrupa kupaları farklıdır. Bu kadroyu koruyabilmemiz, bu kadronun üzerine eklememiz lazım. Başarabilirsek bir CEV Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi finali her zaman hedef olmalı. Özellikle genç oyuncular için iyi bir enerji ve başlangıç oldu." diye konuştu.

Yeşilyurt Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak da büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek "Allah bize bugünleri gösterdi. Çok uğraştık. Kızların emeğine, yüreğine sağlık. Bütün başarı onlarda ve teknik kadroda. Gurur duyuyoruz. Büyük bir sürpriz yaptık. Biz bir semt takımıyız. Ligde var olmamız bile büyük başarı. Onun üzerine bir de Avrupa şampiyonluğu yaşayarak tarih yazdık. Bunun daha üstü ne olur bilmiyorum ama hedefimize ulaştık. İnşallah üstüne koyarak gideriz, devamı gelir ve bu çıtayı düşürmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın smaçörü Derya Cebecioğlu ise şampiyonluktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genç bir takım olmamıza rağmen bugün sahada herkes yüzde yüzünü verdi ve kupayı kaldırdık. Bize güvenen kulübümüz, başkanımız, antrenörümüze teşekkür ederiz. Güvenmeleri, arkamızda olduklarını hissettirmeleri bizi güçlü kıldı. Bu sayede şampiyonluk geldi. Gençlere şans verildiğinde neler başarabileceklerini herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım voleybol oynayan küçük kız kardeşlerimize umut olabilmişizdir. Şimdi ligde play-off'ları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Beşinci sırayı alarak yeniden CEV Challenge Kupası'na katılmayı hedefliyoruz."

Çok genç bir takım olduklarını vurgulayan takım kaptanı Buket Gülübay, "Daha önce bu kupayı kazanmamıştık. Hem bizim hem de kulüp tarihi için bir ilk oldu. CSM Volei Alba'yı deplasmanda 3-0 yenerek avantaj elde ettik ve kendi salonumuzda da kazanarak kupayı kaldırmış olduk. Çok mutluyuz. Sezon başından beri bunun hayalini kuruyorduk. Şimdi tam gaz play-off'lara çalışarak devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Sistem9 Yeşilyurt'un liberosu Bihter Dumanoğlu ise takımıyla gurur duyduğunu kaydederek "Çok mutluyum. Buraya gelene kadar çok inanmıştık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. İnancımızı sahaya çok iyi yansıttık. Her zaman daha iyisinin olması için uğraşacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan