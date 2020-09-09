Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Mehmet GülVakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognejenovic)Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Ogbogu (Simge Aköz, Beyza...

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı
09.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:50

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ognejenovic)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Ogbogu (Simge Aköz, Beyza Arıcı, Mirkovic, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)

Setler: (14-25, 22-25, 25-18, 27-25, 12-15)

Süre: 128 dakika (22, 29, 27, 32, 18)

Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mevcut haliyle tescil edilen Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk sırada yer alan VakıfBank ile ikinci basamakta bulunan Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank'a 25-14, 25-22, 18-25, 25-27 ve 15-12'lik setlerle üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA bu kupada 3'ü üste üste olmak üzere 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

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