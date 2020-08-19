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Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile anlaşma imzaladı.

Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'ne isim sponsoru
19.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:37

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile anlaşma imzaladı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya katıldı.

Yapılan anlaşmaya çerçevesinde Kadınlar 1. Ligi, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi adıyla oynanacak.

Mehmet Akif Üstündağ, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sezon maçların seyircisiz oynanacağını söyledi.

Salgın öncesi Türkiye'nin voleybolda çok iyi bir ivme kazandığını belirten Üstündağ, "Kovid-19 salgını başlamadan 5 ay önce 7 bin kişilik şu salona sığılamayan bir Avrupa Şampiyonası süreci yaşadık. Avrupa ikincisi olduğumuz o şampiyonada salonlarımızda yer yoktu. Doğrusu seyircimizi çok özledik." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, voleybolda başarı için sponsor desteğinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Mert Grup Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya'ya desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir iş yaptılar. Sponsorumuzun Mert Sigorta Grup adıyla bir kadın voleybol takımı da var ve İkinci Lig'de oynuyor. Kalecik Belediyesi Voleybol Takımı'na da destek oluyorlar. Aydın Bey bununla kalmadı, ligin sponsorluğunu artı tesisimizde isminin olması için İzmir'de Alsancak Stadı'ndaki bir spor salonumuza da sponsor oldu." ifadelerini kullandı.

Voleybolda "Biz bir aileyiz, çünkü ben yokum, biz varız" düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Avrupa'da inanılmaz bir pandemi süreci yaşanıyor. Tüm alanlar gibi bu durum ister istemez bizi de etkiliyor. Kupa turnuvalarımız 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Liglerimiz de 12-13 Eylül'de başlayacak. Maçlar seyircisiz oynanacak. Karşılaşmaların Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde sorunsuz oynanması için tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bu anlamda katkılarından ötürü başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere; sponsorlarımıza, çalışanlarımıza, yol arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Üstündağ ile Aydın Kaya, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Üstündağ, Aydın Kaya'ya plaket ve sporcu imzalarının bulunduğu iki adet A Milli Kadın Voleybol Takımı forması takdim etti.

Kaynak: AA

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