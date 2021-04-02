Voleybolda Göztepe Play-Off, Karşıyaka zirve peşinde
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Voleybolda Göztepe Play-Off, Karşıyaka zirve peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Voleybolda Göztepe Play-Off, Karşıyaka zirve peşinde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Göztepe yarın Play-Off'u garantileme sınavı verirken, daha önce finallerin biletini alan Karşıyaka ise zirve mücadelesine çıkacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Göztepe yarın Play-Off'u garantileme sınavı verirken, daha önce finallerin biletini alan Karşıyaka ise zirve mücadelesine çıkacak. Ligde 21 maçta 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alan Göztepe, kendisi için normal sezonun son haftasında Büyükçekmece Voleybol'u ağırlayacağı mücadelede ilk 4'ü garantilemeye çalışacak. Balçova Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Puan kayıpsız galibiyet hedefleyen Göz-Göz, ligde 39 puanla 1 maçı eksik takipçisi Vakıfbank'ın 3 puan önünde yer alıyor.

Ligde 20 maçta 18 galibiyetle ikinci sıradaki Karşıyaka, 21 maçta 19 galibiyet alan 3 puan önündeki lider Edremit Belediyesi Altınoluk'u normal sezonu zirvede bitirme hedefiyle konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da start alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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