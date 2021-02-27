Voleybolda Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı ertelendi
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Voleybolda Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı ertelendi

27.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:22
Voleybolda Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı ertelendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında bugün oynanması gereken müsabaka, iki takımın Avrupa kupalarında yapacağı maçlar nedeniyle ertelendi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında bugün oynanması gereken müsabaka, iki takımın Avrupa kupalarında yapacağı maçlar nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız Sistem9 Yeşilyurt maçımız, takımımızın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ve Sistem9 Yeşilyurt'un üst üste oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final maçları dolayısıyla iki takımın karşılıklı anlaşması sonucu federasyonumuzca ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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