Voleybolda "Evinin Sultanları", İzmir'deki turnuvada sahaya çıkacak

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nın İzmir ayağı, hafta sonu Foça ilçesinde gerçekleştirilecek.

11 Eylül Reha Midilli Spor Salonu'nda 5 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyonda +31 yaş kategorisinde 9, +37 yaş kategorisinde ise 4 takım mücadele edecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasıyla yapılacak turnuva, 6 Mart Pazar günü final müsabakasıyla tamamlanacak.