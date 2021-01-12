Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak
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Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

12.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:22
Voleybolda erteleme maçları yarın oynanacak

Voleybolda yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce ertelenen 3 maç yarın yapılacak.

Voleybolda yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce ertelenen 3 maç yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA maçı Burhan Felek Vestel Salonu'nda saat 12.00'de, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Spor Toto maçı Arhavi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor müsabakası ise Burhan Felek Vestel Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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