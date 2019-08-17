Voleybolda erkek milli takımlar değerlendirme toplantısı yapıldı

17.08.2019 13:49

Voleybolda erkek milli takımların 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki başkanlık ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay başkanlık yaptı.

Toplantıya A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve TVF Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu da katıldı

Toplantıda 2019 yılı erkek milli takımlar faaliyetleri değerlendirilip 2020 yılındaki hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA