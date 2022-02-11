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Voleybolda derbi heyecanı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Voleybolda derbi heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle altıncı sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Derbi, Spor, Haberler

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