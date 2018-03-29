Voleybolda Bursa Derbisi Büyükşehir´in

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off 5./8.'lik (Klasman) etabı üçüncülük maçları oynandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 ile geçerek, 5./6.'lık maçı oynamaya hak kazandı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan ekip Büyükşehir Belediyespor oldu. Büyükşehir Belediyespor, Yvon Belien ile üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı açtı ve ilk sette 12-5 öne geçti. Ancak Selin Hazal Arifoğlu ve Anne Elise Buijs'nin etkili oyunu sonrası aradaki farkı indiren Nilüfer Belediyespor, yine Buijs'nin kaydettiği sayıyla skoru 21-21'e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından Birgül Güler'in üst üste 2 sayısıyla 23-24 geriye düşen Büyükşehir Belediyespor, son sayılarda tecrübesini konuşturdu ve 'Fatma Yıldırım'ın sayısı sonrası' seti 28-26 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan taraf yeşil-beyazlılar oldu. 'İlk sette olduğu gibi' Nilüfer Belediyespor yine geriden gelerek, skoru 13-13'e eşitledi. Bu andan itibaren Büyükşehir Belediyespor'da Emiliya Dimitrova ve Leys Charlotte, 'sorumluluk alarak' kaydettikleri sayılarla ev sahibi ekibi bir adım öne taşıdı. Son sayılar bir kez daha nefes kesti. Rakibini yakalayan Nilüfer Belediyespor, Anne Elise Buijs'nin sayılarıyla dirense de Büyükşehir Belediyespor bu seti de 26-24 kazanmasını bildi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf, Nilüfer Belediyespor oldu. Ceyda Aktaş ve Carolina Anna Da Silva, konuk ekipte hücuma katkı verdi. Setin başından itibaren oyun üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, 25 dakika süren oyunu 18-25 kazanarak maçta umutlandı. Leys Charlotte'in sayısıyla dördüncü sete başlayan Büyükşehir Belediyespor, '6-6'lık eşitliğin ardından' Emiliya Dimitrova'nın üst üste sayılarıyla aradaki farkı açtı. 11-8'in ardından üst üste 6 sayı alarak bir anda maçı koparan yeşil-beyazlılar, daha sonrasında rahat bir oyun ortaya koydu ve seti 25-18, maçı ise 3-1 kazanarak 5./6.'lik maçı oynamaya hak kazandı.