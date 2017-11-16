Voleybolda Bursa Derbisi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü, aynı şehrin takımları olan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.



Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.30'da başlayacak.



Ligin ilk 7 haftasında 3 galibiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor 5. sırada yer alırken, Nilüfer Belediyespor ise 2 galibiyetle 8. sırada bulunuyor.



Erdoğuş: "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız"



Son 4 maçını kazanamayan Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü Alper Erdoğuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyledi.



İlk 7 haftada güçlü rakiplerle karşılaştıklarını belirten Erdoğuş, "Arka arkaya Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe ile oynadık. Bunlar çok üst düzey takımlar. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Arka arkaya alınan mağlubiyetler fikstürle alakalı." diye konuştu.



Erdoğuş, cumartesi günü karşılaşacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Zor bir Bursa derbisi olacak. Bu maç bizim için önemli. Ligin yüksek bütçeli takımlarından biri. Biz de iyi bir ekibiz. Artık bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Kağıt üzerinde birçok kişi Bursa Büyükşehir Belediyespor takımını favori gösterebilir ama bizim de onlardan aşağı kalır bir yanımız yok. Şu an yaşadığımız sıkıntılardan birisi de kadromuzun dar olması.

Daha üst hedeflere oynamak istiyorsak kadronun daha fazla genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum."



Vercesi: "Kazanmamız gerekiyor"



Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Angelo Vercesi, Nilüfer Belediyespor karşısında her şeyi doğru yaparak kazanmak istediklerini dile getirdi.



Vercesi, iki takımın da yeni kadrolara sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bir seri yakalamak amacındayız. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz ama önce Nilüfer Belediyespor maçını kazanmamız gerekiyor. Seyircilere güzel bir karşılaşma sunmak istiyoruz. Bütün Bursalıları maça bekliyoruz."