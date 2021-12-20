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Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı

Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kadınlar 2.lig 5. Grup 10. Hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor ilçenin ligdeki diğer temsilcisi Ayvalık Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kadınlar 2.lig 5. Grup 10. Hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor ilçenin ligdeki diğer temsilcisi Ayvalık Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Ayvalık'ta ilçe derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmayı Ayvalıkgücü Belediyespor 25-19, 25-15, 25-13 skorlu setlerle kazandı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üst üste dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılmış oldu. Grupta oynanan diğer maçlar sonucunda Ayvalıkgücü Belediyespor üçüncü sıraya yükseldi.

Önümüzdeki haftayı Nova Gençlik takımı ligden çekildiği için Ayvalıkgücü Belediyespor "bay takım" olarak geçireceği öğrenildi. - BALIKESİR

Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı

Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı

Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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