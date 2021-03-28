Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçları yarın oynanacak

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçları yarın yapılacak.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanacak karşılaşmalarda Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto, Arkas Spor ve Halkbank, finale çıkmak için mücadele edecek.

Yarı final galiplerinin kupa için karşı karşıya geleceği final maçı ise 30 Mart Salı günü oynanacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı yarı final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto

18.00 Arkas Spor-Halkbank

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan