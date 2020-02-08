Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Yıldız Hatice ÖzmenSpor Toto: Nascime, Kemal Kayhan., Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Uncoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül (Semih Çelik,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Yıldız Hatice Özmen
Spor Toto: Nascime, Kemal Kayhan., Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Uncoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Cansın Hacıbekiroğlu, Atakan Topal)
Setler: 25-21, 30-28, 25-17
Süre: 94 dakika (29, 41, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.