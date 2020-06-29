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Voleybolda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihlerin belli olduğunu duyurdu.

Voleybolda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih açıklandı
29.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:11

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihlerin belli olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, CEV tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.A Milli Erkek Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.Şampiyonada gruplar şu şekilde;A GRUBU: Hollanda, İsveç, Hırvatistan.B GRUBU: Bulgaristan, Avusturya, İsrail.C GRUBU: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.D GRUBU: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi.E GRUBU: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk.F GRUBU: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan.G GRUBU: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan.Ay-yıldızlı ekibin C Grubu'ndaki maç programı ise şöyle: 7-10 Ocak 2021 (Danimarka)1. maç: Türkiye - Danimarka2. maç: Kuzey Makedonya - Türkiye3. maç: Türkiye - Bosna Hersek14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)4. maç: Bosna Hersek - Türkiye5. maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6. maç: Danimarka - Türkiye


Kaynak: DHA

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