Voleybolda Avrupa sahnesi başlıyor
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.
Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit ve Arkas Spor'un müsabakaları, 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|17 Kasım
|Halkbank- Marek Union-Ivkoni Dupnitsa ???????(Bulgaristan)
|Challenge Kupası - 32'li finaller turu ilk maçı
|17.30
|17 Kasım
|Aydın BBSK-OK Gacko (Bosna Herkes)
|Challenge Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı
|19.00
|17 Kasım
|Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan)-Eczacıbaşı Dynavit
|CEV Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı
|21.00
|17 Kasım
|Arkas Spor-Rieker UJS Komarno (Slovakya)
|CEV Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı
|19.00
|18 Kasım
|Marek Union-Ivkoni Dupnits-Halkbank
|Challenge Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı
|15.00
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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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