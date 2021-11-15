Voleybolda Avrupa sahnesi başlıyor

Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit ve Arkas Spor'un müsabakaları, 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde: