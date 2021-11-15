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Voleybolda Avrupa sahnesi başlıyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybolda Avrupa sahnesi başlıyor

Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.

Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit ve Arkas Spor'un müsabakaları, 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
17 KasımHalkbank- Marek Union-Ivkoni Dupnitsa ???????(Bulgaristan)

Challenge Kupası - 32'li finaller turu ilk maçı17.30
17 KasımAydın BBSK-OK Gacko (Bosna Herkes)Challenge Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı19.00
17 KasımZeleznicar Lajkovac (Sırbistan)-Eczacıbaşı DynavitCEV Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı21.00
17 KasımArkas Spor-Rieker UJS Komarno (Slovakya)CEV Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı19.00
18 KasımMarek Union-Ivkoni Dupnits-HalkbankChallenge Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı15.00

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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