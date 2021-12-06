Voleybolda 8 Türk takımı, bu hafta Avrupa kupalarında maç yapacak

Voleybolda 8 Türk takımı, bu hafta Avrupa kupalarında mücadele verecek.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadın ve erkeklerde temsil eden takımlar, 7-8-9 Aralık'ta maçlarına çıkacak.

Avrupa kupalarında bu hafta mücadele edecek Türk takımların maçları şöyle: