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Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı yarın yapılacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı yarın yapılacak

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı yarın oynanacak.

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı yarın oynanacak.

Kupa mücadelesinde geçen sezonun Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile finalist Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonunda Kupa Voley'i VakıfBank kazanmıştı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank da 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı kazanan takım oldu.

2015-2016 sezonunda kupa maçı organize edilmedi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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