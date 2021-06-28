Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak
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Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak

Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak.

Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Cumartesi günü sona erecek organizasyona Türkiye, 16 Yaş Altı Milli Takımı ile katılacak.

Maçların lig usulüne göre oynanacağı şampiyonada, Sırbistan, Türkiye, Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya mücadele edecek.

Raşit Berk İnanç'ın başantrenörlüğünü yaptığı 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Defne Devrim, Talya Olcay, Liza Safronova, Defne Başyolcu, Ceyda Kuyan, Eslem Yılmaz, Eylül Boztepe, Defne Kandemir, Bianka İlayda Mumcular, Begüm Kaçmaz, Nisan Eroğuz, İlayda Naz Gergef.

Milli takımın şampiyonadaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

17.30 Türkiye-Arnavutluk

30 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Kuzey Makedonya

1 Temmuz Perşembe:

20.00 Türkiye-Karadağ

3 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-Sırbistan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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