Voleybolda 17 Yaş Altı Erkekler ve 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonaları başlıyor

Voleybolda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ve CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.