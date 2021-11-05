Voleybolcu Zehra Güneş NARAKA: BLADEPOINT iş birliği ile ilgi çekti

Türkiye A Milli Voleybol takımı ve Vakıfbank Spor Kulübü forması giyen sevilen voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde yeni bir iş birliğine imza attı. 22 yaşındaki yıldız sporcu Battle Royale türündeki NARAKA: BLADEPOINT oyunu ile kameraların karşısına geçti.

Voleybol ve Naraka: Bladepoint'in ortak noktasının mücadele ruhunu ateşlemesi olduğunu dile getiren sporcu, yapılan iş birliğine özel olarak yayınlanan video kapsamında, NARAKA: BLADEPOINT'in gizemli dünyasına neden hayran kaldığını anlatıyor.

Zehra Güneş bir iş birliğine de imza atmış oldu

12 Ağustos'ta Steam üzerinden satışa sunulan oyun ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde Zehra Yıldız bir ilke de imza atmış oldu. Global bir oyun ile bir kadın voleybolcu ilk kez bu büyüklükte bir iş birliğini hayata geçirdi.

Güneş'in NARAKA: BLADEPOINT oynadığı anları da içeren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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