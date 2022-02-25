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Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

Bilecik'te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

4 takımın mücadele ettiği il şampiyonasının finali Söğüt Spor Salonu'nda oynandı. Final müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı, kendi kulübünün B takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda A takımı il şampiyonu B takımı da şampiyonanın 2'incisi oldu. - BİLECİK

Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bozüyük Belediyesi, voleybol, Bilecik, Söğüt, Spor, Haberler

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