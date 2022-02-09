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Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımlarının galibiyetleri ile başladı.

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımlarının galibiyetleri ile başladı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda ilk olarak Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A Takımı Gençlik Spor Kulübü'nü 25-1, 25-7 ve 25-4'lük setlerle 3-0 yendi. Ardından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B Takımı Söğüt Spor Kulübü Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelirken B Takımı da Söğüt Spor'u 25-10, 25-14 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yendi. Şampiyon olan takımın Bilecik İlini Türkiye Şampiyonasında temsil edeceği müsabakalarda favori gösterilen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü takımlarının hedefi namağlup şampiyonluk. - BİLECİK

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bozüyük Belediyesi, voleybol, A Takımı, gençlik, Spor, Haber

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