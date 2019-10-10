Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.

10.10.2019 11:12
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde perde açılıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlıyor.

Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'da oynanacak.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Karayolları-Beşiktaş (TVF Başkent)

12 Ekim Cumartesi:

14.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Atlas Global Yeşilyurt-PTT (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Ekim Pazar:

19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

Kaynak: AA
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