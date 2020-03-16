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Galatasaray, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat DanziliBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien...

16.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:34
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat Danzili

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Melike Çadır, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 12-25, 20-25, 21-25

Süre: 67 dakika (19, 23, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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