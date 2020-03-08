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Çağla Akın, Sigorta, Vestel, Aydın, Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Melike Çadır, Vasilantonaki, Cansu Çetin, Belien (Derya Çayırgan, Beren Yeşilırmak, Elifsu Erincek, Rykhliuk, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra...

08.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:14
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Melike Çadır, Vasilantonaki, Cansu Çetin, Belien (Derya Çayırgan, Beren Yeşilırmak, Elifsu Erincek, Rykhliuk, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın)

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ognjenovic, Gözde Yılmaz)

Setler: 23-25, 18-25, 20-25

Süre: 79 dakika (25, 27, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından VakıfBank 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray HDI Sigorta teknik molayı 12-11 önde geçti. İki numaradan İsabelle, dört numaradan da Hackley ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-23 kazandı.

İkinci sette bu kez teknik molayı 12-11 önde geçen VakıfBank oldu. Kübra'nın etkili servisleri ve Zehra'nın bloklarıyla üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, seti 25-18 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Kalan bölümde servisleriyle etkili olan misafir takım, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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