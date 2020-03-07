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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Selçuk Görmen, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

07.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:28
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Görmen, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)

İhtisas: Açelya Özman, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Sedef Öğüt, Dilara Elmacıoğlu)

Setler: 25-21, 19-25, 12-25, 15-25

Süre: 99 dakika (28, 26, 22, 23)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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