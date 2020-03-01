Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasına oynanan 4 maçla devam edildi.
01.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:40
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasına oynanan 4 maçla devam edildi.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Kaynak: AA
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