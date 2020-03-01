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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kinasts, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Madison, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Özgenur Yurtdagülen, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Pereira,...

01.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami , Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kinasts, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Madison, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Özgenur Yurtdagülen, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe (Simge Aköz, Ergül Eroğlu, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)

Setler: 20-25, 24-26, 19-25

Süre: 89 dakika (29, 31, 29)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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