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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Onur CoşkunBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu...

01.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:38
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Beylikdüzü İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse , İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)

Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu Yüzgenç, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)

Setler: 20-25, 16-25, 8-25

Süre: 68 dakika (23, 23, 22)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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