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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ayşim ErginayPTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, Ceren Baysal Çağlar, Yağmur Karaoğlu)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu...

01.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:52
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, Ceren Baysal Çağlar, Yağmur Karaoğlu)

: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Ece Hocaoğlu)

Setler: 19-25, 20-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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