Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Mehmet Gül, Esat DanziliVakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Esat Danzili
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Aleyna Fırat, Kardelen Karabıyık, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar)
Setler: 25-13, 25-14, 25-12
Süre: 62 dakika (20, 20, 22)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA