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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, İlknur ÇakarKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural)Vakıfbank: Cansu Özbay, Guimares, Zehra Güneş,...

26.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:58
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: , İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe , Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural)

Vakıfbank: Cansu Özbay, Guimares, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz)

Setler: 14-25, 17-25, 17-25

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Vakıfbank, Karayolları'nı deplasmanda 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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