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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Ebru Ayata, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi...

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)

: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Dolunay Çetinkaya, Yağmur Karaoğlu, Sinem Yıldız)

Setler: 25-19, 27-25, 25-10

Süre: 82 dakika (26, 34, 22)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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