Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Ebru Ayata, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi...
Salon: Ayazağa Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Dolunay Çetinkaya, Yağmur Karaoğlu, Sinem Yıldız)
Setler: 25-19, 27-25, 25-10
Süre: 82 dakika (26, 34, 22)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA