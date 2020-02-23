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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Uğur AteşAtlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan,...

23.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:18
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Atlasglobal : , Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-23

Süre: 87 dakika (28, 30, 29)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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