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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Koray YılmazgilPTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki,...

23.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:20
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Koray Yılmazgil

PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay )

HDI : Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Melike Çadır, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23

Süre: 110 dakika (22, 30, 25, 33)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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