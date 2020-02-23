Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Koray YılmazgilPTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Koray Yılmazgil
PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Burcu Genç, Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Melike Çadır, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 17-25, 27-25, 25-19, 25-23
Süre: 110 dakika (22, 30, 25, 33)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.