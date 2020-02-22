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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Meryem Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Arelya Karasoy, Semra Özer, Cansu Ayyıldız)Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin...

22.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:36
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın : Duygu Düzceler, Plak, Planinsec, Boz, Balkestein-Grothues, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Arelya Karasoy, Semra Özer, Cansu Ayyıldız)

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Beyza Arıcı, Melis Durul, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Newcombe, Lloyd, Saliha Şahin, Buse Melis Kara)

Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25

Süre: 115 dakika (27, 29, 31, 28)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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