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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Ayşim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs,...

15.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:50
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız, Merve Nezir, Tuğçe )

: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 15-25, 16-25, 25-23, 17-25

Süre: 108 dakika (26, 22, 32, 28)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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