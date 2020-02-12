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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim ÜnalPTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu Genç)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin...

12.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:06
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

PTT: Aslıhan Kılıç, Leyva, Cemre Erkul, Polen Unver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Sinem Yıldız, Ezgi Dağdelenler, Burcu )

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)

Setler: 25-21, 25-23, 25-21

Süre: 86 dakika (28, 28, 30)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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