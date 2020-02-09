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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Ebru Ayata, Tuncay SevimVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu,...

09.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:26
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Sarayı

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim

VakıfBank: , , Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Atlasglobal : Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Burcu Yönder, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-17, 25-18

Süre: 81 dakika (26, 26, 29)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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