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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Thompson, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Anthi,...

09.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:23
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Thompson, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)

HDI : Çağla Akın, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Anthi, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, 15.maçında 13. galibiyetini aldı ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı almış oldu.

İlk sette Fenerbahçe Opet etkili taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Teknik molayı 12-9 önde geçen sarı-lacivertli ekip, seti de 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette taktik servis atışlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de teknik molayı ikinci sette olduğu gibi 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Kaynak: AA
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